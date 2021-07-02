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США могут потратить $30 млн на поддержку гражданского общества в Беларуси

02.07.2021 09:43 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США выступает за увеличение объёма международной помощи для гражданского общества Беларуси с $11 до $30 млн, говорится в документе комитета.

"Комитет рекомендует включить не менее $30 млн для гражданского общества, верховенства закона, демократии, независимости СМИ и прав человека в Беларуси. Комитет глубоко обеспокоен правительством Беларуси во главе с незаконным президентом Александром Лукашенко и его продолжающимся жестоким притеснением белорусского народа", - сказано в документе.

Судьбу предложения комитета должно решить голосование в Сенате.

 
 
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Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США выступает за увеличение объёма международной помощи для гражданского общества Беларуси с $11 до $30 млн,...
 
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