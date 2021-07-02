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«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовы работать на общий результат Союзного государства. VIII Форум регионов подтвердил это, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве. Заключены контракты на сумму 800 миллионов долларов в области нефтехимии, строительства, экологии, промышленности. Создан деловой совет двух стран.
Дмитрий Демидов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
9-й по счету Форум регионов Беларуси и России пройдет в 2022 году в Гродно. Участники надеются, что встретятся в очном формате.
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовы работать на общий результат Союзного государства. VIII Форум регионов подтвердил это, сообщили в программе Новости «24...
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