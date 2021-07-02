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Более половины украинцев выступает за вступление страны в НАТО и ЕС

02.07.2021 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По последним социологическим данным Центра экономических и политических исследований имени Разумкова, более половины украинского общества выступает за вступление Украины в НАТО и Европейский союз.

Более половины украинцев выступает за вступление страны в НАТО и ЕС

Уже несколько лет количество украинцев, убежденных в необходимости интеграции в западные структуры, остается практически неизменным, отмечают социологи.

Если бы сейчас проходил референдум о вступлении в НАТО, около 54% ​​населения высказались бы за (с 2015 года этот процент увеличился на 5 пунктов). Против вступления в Североатлантический альянс выступает чуть больше 30% граждан.

В свою очередь, 61% украинцев хотели бы видеть свою страну в Евросоюзе, 26% — против.

Исследования показывают, что западные области Украины однозначно прозападные. Восточные и южные регионы скептически относятся к НАТО и ЕС.

Напомним, необходимость интеграции Украины в Европейский союз и НАТО была включена в Конституцию Украины как стратегическая цель более двух лет назад. Киев и Брюссель в настоящее время связаны соглашением об ассоциации. Украинские власти также хотели бы подписать План действий по членству в НАТО.    

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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По последним социологическим данным Центра экономических и политических исследований имени Разумкова, более половины украинского общества выступает за...
 
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