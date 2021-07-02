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Военные приглашают на праздничные площадки в День Независимости
Источник материала: ОНТ
В преддверии Дня Независимости по стране готовятся площадки для гостей и участников.
Одна из самых популярных – Курган Славы под Минском. Там завтра обещают выставки, ярмарки и музыкальную программу.
Министерство обороны также подготовило несколько локаций для зрителей. Выставка вооружений, военно-спортивные состязания, показательные выступления спецназа и армейских творческих коллективов. Не обойдется без традиционной солдатской каши из полевой кухни и катания на квадроциклах.
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В преддверии Дня Независимости по стране готовятся площадки для гостей и участников. Одна из самых популярных – Курган Славы под Минском. Там завтра обещают...
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