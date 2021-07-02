Военные приглашают на праздничные площадки в День Независимости

Источник материала: ОНТ

В преддверии Дня Независимости по стране готовятся площадки для гостей и участников.

Одна из самых популярных – Курган Славы под Минском. Там завтра обещают выставки, ярмарки и музыкальную программу.

Министерство обороны также подготовило несколько локаций для зрителей. Выставка вооружений, военно-спортивные состязания, показательные выступления спецназа и армейских творческих коллективов. Не обойдется без традиционной солдатской каши из полевой кухни и катания на квадроциклах.





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