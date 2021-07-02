Начинается запись на сдачу ЦТ в резервные дни

Источник материала: ОНТ

Централизованное тестирование продолжается! Осталось четыре испытания – одно из них 2 июля, по физике. Далее – история Беларуси, Всемирная история и география.

Инцидентов на тестировании в этом году меньше, чем в прошлом. С телефонами поймали пока пятерых, со шпаргалками – двоих, еще одного удалили из аудитории за правки после окончания теста. Из-за плохого самочувствия в жару сняли около 20 человек. Они смогут пересдать предмет в резервные дни в середине июля. Напомним, запись на пересдачу стартует 2 июля.

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