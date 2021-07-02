Какими продуктами спасаться в жару, а какие лучше не употреблять?

Источник материала: ОНТ

Обычно в жару человек меньше хочет есть, либо его тянет на более легкие продукты. Диетологи поддерживают такой выбор – они считают, что предпочтение стоит отдавать легким бульонам и супам, овощам и зелени, а также фруктам, в первую очередь цитрусовым.

Специалисты уверены, что время приемов пищи стоит немного передвинуть. Так, например, обед должен у вас проходить не в 14 часов, как обычно, а в 17-18. Предпочтение стоит отдавать легким продуктам, есть достаточно небольшими порциями. В идеале это должен быть гаспачо, либо свекольник, так как они очень хорошо помогают восстанавливать водный баланс в организме. К тому же в овощах содержится большое количество микро и макроэлементов.



Фото: eat-me.ru

Для охлаждения используются цитрусовые, различные ягоды, а также огурцы, так как они тоже содержат в себе большое количество воды. Диетологи рекомендуют пить именно соки, потому что они не требуют от организма большого труда для усваивания. К тому же витамины, которые они в себе содержат, помогут укрепить иммунитет.

Что не стоит употреблять в жару



Фото: ferra.ru

Не рекомендуем употреблять много жареной и жирной еды, которая будет достаточно тяжелой в летнюю пору. Ведь именно неправильная пища может спровоцировать плохое самочувствие из-за излишнего расхода энергии. Фактически вы будете чувствовать себя более уставшими, а ваш организм будет испытывать большую нагрузку. Это все потому, что во время жары ваша кровь заметно сгущается, что может в дальнейшем спровоцировать тепловой удар.

Диетологи выделили пять основных продуктов, от которых стоит отказаться, если на улице стоит жара:



Фото: dnevniki.ykt.ru

Мясо. В принципе белок достаточно тяжело усваивается организмом, так как для этого необходимо, чтобы прошло несколько этапов, в том числе и выделение тепла. Получается, что организм будет выделять тепла еще больше, и это при условии, что на улице и так стоит палящий зной. Следовательно, при употреблении мяса можно только усугубить ситуацию. Лучше замените котлеты и бифштекс на легкий овощной салат, ваш организм скажет вам спасибо.

Слишком холодные продукты, как ледяной сок или же мороженное. С одной стороны, кажется логичным употреблять все холодное во время жары, однако на самом деле, это лишь даст вам кратковременное удовольствие, а потом организм может устроить забастовку. Из-за того, что произойдет слишком резкий контраст температур, вам может стать значительно плохо: начнет болеть голова, станет тошнить, а также появится слабость. В идеале пить сок комнатной температуры.

Сладкое. Сахар очень сильно обезвоживает организм. Для того, чтобы переварить мучные изделия и сладости, ваше тело потратит ценные запасы воды, которые так ему нужны для преодоления жары. Лучше всего уменьшить порцию, а затем полностью исключить.

Арбузы и черешня. Любые продукты, которые обладают мочегонным эффектом, также могут сильно обезвожить ваш организм. В крайнем случае запивайте такие продукты большим количеством воды.

Острое. В острой пище содержится специальное вещество – капсаицин. Именно из-за него человек чувствует жар во рту. Зачем еще сильнее провоцировать потоотделение, когда вокруг и так стоит жара?

По материалам сайтов lenta.ru , kubnews.ru

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