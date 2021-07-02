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В Германии растет количество малообеспеченных пенсионеров

02.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии растет количество малообеспеченных пенсионеров

В считавшейся благополучной Германии в зоне риска оказались старики. Все больше пожилых людей на грани бедности.

Почти половина не могут оплачивать счета. По данным аналитиков, число должников за коммунальные услуги резко возросло на 45% и уже превышает 380 тысяч. Опасность состоит в том, что доходы, в отличие от долгов, у пенсионеров не растут, что может привести к нищете.

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В считавшейся благополучной Германии в зоне риска оказались старики. Все больше пожилых людей на грани бедности. Почти половина не могут оплачивать счета. По...
 
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