Топ-3 причины, почему ваш мужчина отдаляется. Берите на заметку!

Источник материала: ОНТ

Есть определенный период в отношениях, когда мужчина то сближается со своей избранницей, то становится отстраненным. Вы видите, как его интерес падает. Он пишет и звонит, но уже не так часто, как раньше, легко переносит встречу на другой день. Вы чувствуете, как его эмоции идут на спад, и понимаете, что он не очень заинтересован в отношениях. У вас возникает ощущение, что партнер перестал дорожить и больше не боится вас потерять. Если мужчина отдаляется, на это есть определенные причины.

1. Мужчина уходит, чтобы зарядиться новыми силами. Когда мужчина рядом с женщиной находится долгое время, он начинает в ней растворяться. Мужчины так устроены, что им необходимо отдалиться, отойти от женщины, чтобы лучше рассмотреть и понять ее. Именно в момент отдаления ему удается более четко осознать свои чувства, ощутить, насколько женщина важна для него. Находясь рядом, ему трудно оценить свои ощущения – такова мужская природа. Ему важно некоторое время побыть одному, позаботиться только о себе. Но как только ваш партнер почувствовал себя самостоятельным, обрел независимость, то у него снова появляется желание вернуться к любимой и быть таким же внимательным и нежным.

У каждого мужчины есть период отдаления. Отдаление – это способ разобраться в себе, интуитивный закон сохранения личности. Чем сильнее женщина пытается «вернуть» мужчину, тем дальше он отдаляется.





2. Ваша значимость низка. Иногда единственным способом обозначить свои границы является уход. Он видит, что вам отношения нужны больше, чем ему. Ваша забота и опека стали чрезмерно навязчивы. Вы слишком понятны и предсказуемы. И он чувствует полную власть и контроль над вами. Мужчина осознает, что не готов предложить вам большее, чем вы ожидаете. Отдаление для него – это стадия неопределенности. Он хочет, чтобы вы перестали за ним бегать, ему необходимо, чтобы между вами существовало определенное напряжение. Помните, когда ваша значимость низка, мужчина не будет делать для вас ничего. Но при этом будет с удовольствием использовать в своих интересах.

Мужчина уходит не от женщины, а от состояния, которое получает рядом с ней.

3. Личные проблемы. Когда у мужчины проблемы на работе, в бизнесе или в материальном плане, он становится отчужденным. Если он так поступает, значит, ему морально плохо, он испытывает стресс, поэтому не чувствует теплоту и любовь к вам. Он превращается в равнодушного и незаинтересованного. Ведь в состоянии стресса у психики нет ресурсов, чтобы транслировать позитивные эмоции. В это время мужчина даже сам себя не любит. В такой период ему жизненно необходимо отдалиться на время, побыть наедине с собой, чтобы получить другое состояние и перезагрузиться. Он отделяется для того, чтобы собраться с новыми силами и найти решение своих проблем. И, как правило, это никак не связано с его чувствами к вам. Это отчуждение не стоит воспринимать на свой счет. Помните, мужчина «ушел» и мужчина «отдалился» – это абсолютно разные понятия.

Мужчины испытывают большую тягу к свободе, когда у них проблемы в личной жизни.





Если мужчина отдаляется, это еще не значит, что ваши отношения подходят к концу. Ведь в основном женщины болезненно воспринимают такое холодное поведение. Не нужно бояться отпускать мужчину. Самое главное – не бегите за ним. Дайте возможность соскучиться по вам. Поймите, у мужчин чередуется две потребности: в уединении, то есть быть рядом с женщиной, которую он любит, и в независимости, полной самостоятельности и свободе. И если вы спокойно поймете, что у него начался этот период, имейте в виду, скоро будет возвращение. Не стоит в эти моменты опускаться до ожидания. Рассматривайте эту стадию как уникальную возможность посвятить время себе.





Фото: Pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram