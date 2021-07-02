Новый батальон из США прибудет в Литву

Источник материала: ОНТ

В Литве снова готовы принимать «дорогих» в буквальном смысле гостей. Там ждут очередной ротационный батальон из США. Вильнюс объясняет это необходимостью защиты от «российской агрессии».

Батальон станет уже четвертой ротацией американских войск. При этом проверка Минобороны показала плачевное состояние военной инфраструктуры и необходимость вложений. Однако денег на это у Литвы нет. И далеко не все литовцы разделяют гостеприимство своих политиков: солдаты НАТО постоянно участвуют в скандалах и проявляют неуважение к местному населению.

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