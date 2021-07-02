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В Минлесхозе напомнили правила сбора грибов и ягод

02.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минлесхозе напомнили правила сбора грибов и ягод

Закрытые для посещений из-за жары леса снова становятся доступными для пикников и прогулок. Многие планируют походы за грибами и ягодами – в Минлесхозе напомнили о некоторых правилах сбора. 

Ягоды можно собирать вручную, либо с помощью специальных устройств без режущих поверхностей, чтобы не повредить растения. Любителям тихой охоты напоминают о важности сохранения грибницы. Рвать грибы с корнем нельзя, иначе в следующем сезоне это приведет к потере урожая. Нарушения обернутся штрафом.

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Закрытые для посещений из-за жары леса снова становятся доступными для пикников и прогулок. Многие планируют походы за грибами и ягодами – в Минлесхозе напомнили...
 
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