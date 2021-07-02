Нотариусы в преддверии Дня Независимости проконсультируют белорусов бесплатно

Источник материала: ОНТ

Бесплатную правовую помощь в преддверии Дня независимости предлагают белорусские нотариусы.

Ее можно получить в любой нотариальной конторе по месту жительства. Специалисты ответят на вопросы всех желающих. На прием лучше записаться заранее – адреса и телефоны можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа: «Как показывает практика, чаще всего обращаются по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, удостоверения брачных договоров, договоров отчуждения недвижимого имущества, а также по вопросам совершения исполнительных надписей».

Самые частые формы обращений – личный прием и телефонный звонок. Набирает популярность также консультация с помощью мессенджеров – такой формат теперь тоже доступен.

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