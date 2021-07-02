|
Нотариусы в преддверии Дня Независимости проконсультируют белорусов бесплатно
Источник материала: ОНТ
Бесплатную правовую помощь в преддверии Дня независимости предлагают белорусские нотариусы.
Ее можно получить в любой нотариальной конторе по месту жительства. Специалисты ответят на вопросы всех желающих. На прием лучше записаться заранее – адреса и телефоны можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты.
Самые частые формы обращений – личный прием и телефонный звонок. Набирает популярность также консультация с помощью мессенджеров – такой формат теперь тоже доступен.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесплатную правовую помощь в преддверии Дня независимости предлагают белорусские нотариусы. Ее можно получить в любой нотариальной конторе по месту жительства....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)