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В России заявили, что интеграция Беларуси вышла на финишную прямую. Белорусский рубль все?

02.07.2021 10:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В России заявили, что интеграция Беларуси вышла на финишную прямую. Белорусский рубль все?
Дмитрий Мезенцев. Фото: РИА Новости
Госсекретарь «Союзного государства» и экс-посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил 30 июня, что интеграция Беларуси Россией будет скоро завершена.

«Уже многое сделано, многое и предстоит сделать. Правительства последовательно ведут работу по совершенствованию союзных программ, которые ранее назывались дорожными картами. Огромный пласт работы уже позади. Впереди принципиально меньшая задача по объему, но такая же значимая. Сегодня и на этом этапе работа вышла на финишную прямую», — заявил экс-посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает РИА «Новости».


«Мы ведем разговор о большем единении, о большем внимании к реализации Союзного договора не потому, что нарастает давление с Запада на официальный Минск и Москву — мы отчетливее осознаем, что стратегический выбор нашего сближения по-настоящему выгоден для наших стран», — заявил госсекретарь Союзного государства, не вдаваясь в подробности о чем договариваются правительства в тайне от граждан Беларуси и РФ.


Ранее Телеграф сообщил, что ещё зимой 2021 года пошли разговоры о введении единой валюты.

В НАУ Павла Латушко заявляют, что эти интеграционные процессы ускорились, а в Нацбанке такую информацию опровергают. О том, какую опасность или же наоборот помощь, несет единая валюта двум странам мы поговорили с экономистом Катериной Борнуковой.

Очередная волна обсуждения возможности введения единой валюты Беларуси и России началась с интервью замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Он тогда отметил, что «нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал «Союзного договора», включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты».

А уже в июне 2021 года посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва заканчивают работу над 28 интеграционными картами. Их содержание гражданам Беларуси неизвестно.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Напомним, что ещё зимой 2021 года пошли разговоры о введении единой валюты.
 
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