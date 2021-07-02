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Дмитрий Мезенцев. Фото: РИА Новости

«Уже многое сделано, многое и предстоит сделать. Правительства последовательно ведут работу по совершенствованию союзных программ, которые ранее назывались дорожными картами. Огромный пласт работы уже позади. Впереди принципиально меньшая задача по объему, но такая же значимая. Сегодня и на этом этапе работа вышла на финишную прямую», — заявил экс-посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает РИА «Новости».

«Мы ведем разговор о большем единении, о большем внимании к реализации Союзного договора не потому, что нарастает давление с Запада на официальный Минск и Москву — мы отчетливее осознаем, что стратегический выбор нашего сближения по-настоящему выгоден для наших стран», — заявил госсекретарь Союзного государства, не вдаваясь в подробности о чем договариваются правительства в тайне от граждан Беларуси и РФ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России заявили, что интеграция Беларуси вышла на финишную прямую. Белорусский рубль все? Напомним, что ещё зимой 2021 года пошли разговоры о введении единой валюты.