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Tesla и её преимущества





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему покупка Tesla - это хорошая инвестиция в будущее Илон Маск и его компания были и остаются ведущим производителем электромобилей в мире.

Илон Маск и его компания были и остаются ведущим производителем электромобилей в мире. Все потому, что “Тесла” имеет перед конкурентами неоспоримые преимущества. И не похоже, что кто-нибудь на рынке заставит их подвинуться в ближайшие годы.Дизайн. От внешнего вида этих машин захватывает дух. Они как будто сошли с телеэкрана, на котором показывают какую-то научную фантастику. Tesla выглядят не просто “современно” - они опережают своё время. При этом в дизайне нет никакой вычурности, все выглядит солидно и премиально.Экономность. Как и любой электрокар, эти авто позволяют здорово экономить на топливе. Стоимость 1 кВт на зарядных станциях в Беларуси невысокая и похоже, что в грядущие годы расти не будет.Компанияс 2016 года. Квалифицированные эксперты подберут для вас машину с пробегом из США по приемлемой цены и подскажут, как сэкономить на её доставке.Безопасность. “Тесла” выделяет огромные средства на разработку автопилота. Уже сейчас этот транспорт способен ездить с частичным автономным управлением, когда водитель может спокойно убрать руки с руля.Запас хода. Самая важная техническая характеристика любого EV. По этим показателям “Теслы” были и остаются на шаг впереди своих конкурентов. И хотя некоторые конкуренты и дышат им в спину, цена на продукцию Илона Маска несопоставима с автомобилями конкурентов с таким же запасом хода.Экологичность. Tesla имеет нулевой выброс вредных веществ в атмосферу. Владельцы этих автомобилей всегда вносят свой вклад в защиту окружающей среды.По состоянию на начало 2021 года этот бренд предлагает машины в таких кузовах:Model S, Model 3;“Model S” доступны в широком диапазоне ёмкости батарей - от 60 до 100 кВт/час. Чем больше ёмкости у аккумулятора, тем дороже стоимость самого автомобиля.“Тройка” доступна в меньшем количестве вариантов, зато позиционируется как автомобиль, доступный широким массам потребителей. При этом она остается премиальным, престижным авто.Tesla Model X. “Иксы” - это массивные, габаритные машины с внушительным запасом хода. Они просторные и отлично подойдут не только для бизнес-поездок по городу, но и для путешествий всей семьей. “Игрек” только выходит на рынок. Этот кроссовер технологически более продвинутый по сравнению со своим предшественником.AMERICA MOTORS оказывает услугу “под ключ”: в компании помогут не только с подбором авто на аукционе, но и сопроводят приобретение транспорта на каждом из его этапов. Чтобы начать сотрудничество и выгодно купить авто из Штатов, заполните форму заявки на сайте или позвоните по одному из контактных номеров.