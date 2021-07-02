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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 2 июля: все приметы дня, что нельзя делать, у кого именины Нельзя в этот день ссориться с соседями.

Читайте в материале ниже, что можно, а что нельзя делать в этот день, а также про главные приметы этой даты.С этого времени начиналось созревание хлебов и активная стадия заготовления сена для скота. Также 2 июля пчелы начинали запасать мед. Кстати, пчелы в старину считались посланниками Бога.Люди наделяли пчел такой необычайной силой за их способности давать человеку воск, из которого изготавливали свечи. Приметы дня также связаны с этими насекомыми: если пчелы летят в ульи – к дождю, а если сидят по стенам – будет жара.Если в этот день пчелы прячутся в ульи – будет ненастье.Пчелы на Зосиму сонные – стоит ждать похолодания.Пчелы сидят на стенках ульев – день будет жарким.В этот день нельзя переедать, особенно животную пищу.Грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции.Брать и давать в долг.Нельзя в этот день ссориться с соседями.Именинники – Иван, Зосим, Мария, Александр. Поздравьте этих людей с днем ангела.