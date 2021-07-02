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Праздник 2 июля: все приметы дня, что нельзя делать, у кого именины

02.07.2021 10:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 2 июля: все приметы дня, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
2 июля в народе отмечается День Зосимы. Наши предки считали, что именно со 2 июля начинается сильная жара.

Читайте в материале ниже, что можно, а что нельзя делать в этот день, а также про главные приметы этой даты.

С этого времени начиналось созревание хлебов и активная стадия заготовления сена для скота. Также 2 июля пчелы начинали запасать мед. Кстати, пчелы в старину считались посланниками Бога.

Люди наделяли пчел такой необычайной силой за их способности давать человеку воск, из которого изготавливали свечи. Приметы дня также связаны с этими насекомыми: если пчелы летят в ульи – к дождю, а если сидят по стенам – будет жара.

Главные приметы этого дня:


Если в этот день пчелы прячутся в ульи – будет ненастье.

Пчелы на Зосиму сонные – стоит ждать похолодания.

Пчелы сидят на стенках ульев – день будет жарким.


Что нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя переедать, особенно животную пищу.

Грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции.

Брать и давать в долг.

Нельзя в этот день ссориться с соседями.

Именинники – Иван, Зосим, Мария, Александр. Поздравьте этих людей с днем ангела.
 
 
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