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Во Дворце Независимости состоится торжественное собрание, посвящённое Дню Независимости

02.07.2021 10:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Меньше суток остается до главного государственного праздника Беларуси. 2 июля в преддверии важной даты во Дворце Республики пройдет торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаковое мероприятие соберет людей разных профессий, рангов и поколений. И обязательно тех, кому все мы благодарны за нашу независимость – ветеранов. Именно 3 июля 1944 года салютовали в честь освобожденного Минска. По воле белорусского народа эта дата и День Независимости стали символом свободной и мирной жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Меньше суток остается до главного государственного праздника Беларуси. 2 июля в преддверии важной даты во Дворце Республики пройдет...
 
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