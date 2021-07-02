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Спасатели потушили возгорание на рынке в Борисове
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели потушили возгорание на рынке в Борисове, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
"1 июля в 16.28 спасателям поступила информация о возгорании павильонов на территории Ново-Борисовского рынка в Борисове. О происшествии сообщил очевидец", - рассказали в МЧС.
Прибывшие подразделения МЧС установили, что горят четыре торговых павильона на открытой территории рынка. Существовала угроза распространения пожара на соседние объекты. Спасатели ликвидировали возгорание.
В результате пожара огнем уничтожены четыре павильона. Причина устанавливается.
Пострадавших нет.-0-
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Прибывшие подразделения МЧС установили, что горят четыре торговых павильона на открытой территории рынка. Существовала угроза распространения пожара на соседние...
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