Малому и среднему бизнесу Минска пандемия не помеха

Источник материала: БелТА

Малый и средний бизнес сегодня формирует более четверти ВВП Беларуси. И хотя развивать свое дело можно в любой точке страны, большинство организаций и индивидуальных предпринимателей сосредоточены в столице и вокруг нее. Естественно, городу от этого большие дивиденды: налоговые поступления, самозанятость и новые рабочие места, мобильность в развитии тех или иных сфер в соответствии с требованиями времени. Но пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар как раз по этому сектору, в особенности в сфере услуг, общепита и туризма. Как малый бизнес столицы оправляется после такого стресса и чем помогают государство и местные органы власти, корреспондент БЕЛТА узнала у заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко.

- Юрий Владимирович, для начала позвольте узнать, изменилось ли количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году по сравнению с 2020-м? И какой процентный вклад частного бизнеса в формирование валовой добавленной стоимости, в бюджетные поступления, обеспечение рабочими местами минчан?

- С каждым годом субъектов малого и среднего предпринимательства в Минске становится все больше. За январь - май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го их стало больше на 1,5 тыс. Всего на 1 июня в городе насчитывалось 123,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 40,4 тыс. микро-, малых и средних организаций и 83,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Если говорить о доле субъектов малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости города, то их удельный вес увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,5 процентного пункта и составил 44,3%. А это без малого Br18 млрд добавленной стоимости.

Что касается вклада частного бизнеса в бюджетные поступления, то в текущем году в консолидированный бюджет столицы от него поступило Br2,7 млрд, что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Удельный вес в налоговых поступлениях города составил 39,4%.

Предпринимательство играет неоценимую роль в балансе рынка труда. Минск - один из немногих регионов в стране, где более 60% граждан трудоустраивается вновь созданными организациями. На 1 июня наниматели столицы заявляли более 19 тыс. вакансий. На учете в службе занятости сейчас состоят 1070 человек, в том числе 780 безработных. То есть выбор у людей есть.

- Вернемся немного назад, к первым двум волнам COVID-19. Как много субъектов хозяйствования обратилось в горисполком для предоставления налоговых льгот и преференций по указу №143?

- В 2020 году Мингорисполком решил поддержать наиболее пострадавшие сферы бизнеса - транспорт, туризм, гостиничный бизнес, спорт, бытовые услуги, в которых занято большое число частных компаний.

Нужно сказать, что, помимо предусмотренной указом №143 отсрочки по арендной плате, Мингорисполком единственный из регионов республики предоставил 20-процентную скидку арендаторам имущества, находящегося в собственности столицы. Таким образом, льготы и преференции по арендной плате получили именно те категории арендаторов, которые оказались в сложных экономических условиях.

Таким образом, налоговые льготы и преференции получили 2,8 тыс. субъектов хозяйствования Минска - им предоставлены отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты, снижены в два раза суммы налогов на недвижимость и землю, льготы по арендной плате на общую сумму Br33,5 млн.

- Мингорисполком снижал ставки единого налога? Если да, то на какие периоды?

- Решение о снижении ставок не принималось. Ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в Минске и так достаточно низкие. Более того, они не изменялись на протяжении последних двух лет. Вместе с тем в рамках указа №143 воспользовались возможностью перехода на упрощенную систему налогообложения 332 индивидуальных предпринимателя.

- Нередко мелкий бизнес предпочитает более мобильный вариант, чтобы не вкладываться в ремонт арендуемых площадей. Большой ли сегодня перечень мест размещения нестационарных объектов для организации торговли?

- Сегодня на территории города функционирует свыше 1230 нестационарных объектов торговли, общественного питания и услуг. Дислокация их различная - и на землях общего пользования, в том числе прилегающих к стационарным объектам, и в городских парках, и на пляжах, и в туристической зоне на территории Верхнего города.

С учетом востребованности жителей и гостей Минска в ближайшее время появятся дополнительные объекты на территории Цнянского водохранилища - это два аттракциона и четыре новых объекта в городских парках.

- Не раз на заседаниях штаба по благоустройству и содержанию территории Минска затрагивалась тема цивилизованной рекламы в городе, в том числе использования рекламных тумб и пилларсов. Почему бы не предложить эту площадку для PR на льготных условиях бизнесу, пострадавшему от пандемии? Или есть какие-то иные варианты для этих площадок?

- Тумбы для рекламы устанавливаются в городе в основном для размещения афиш и информирования жителей и гостей столицы о планируемых городских мероприятиях. Интереса для субъектов малого и среднего бизнеса они не представляют из-за высоких затрат на их обслуживание и малого формата рекламного поля носителя.

В этом году не планируется выделять площадки для размещения новых тумб для рекламы и пилларсов без проведения торгов либо на льготных условиях. Полагаем, в городе достаточно рекламных поверхностей и конструкций различных форматов, а также возможностей размещения наружной рекламы.

- Не совсем по теме, но все же… На том же заседании штаба был поднят вопрос о том, что пока одни пользуются поддержкой государства, другие - пробелами в законодательстве о рекламе. А именно свою "рекламу на колесах" паркуют на стоянках и парковках, забивая машино-места, которых и так не хватает, на МКАД и в других точках. Прорабатываются какие-то решения этой проблемы?

- Да, действительно, некоторые субъекты хозяйствования для размещения рекламы используют прицепы, которые устанавливают без сцепки с транспортным средством, с дополнительными боковыми опорами, натянутым на каркасе тентом. Фактически это рекламные конструкции, а их владельцы - участники рекламного рынка, находящиеся вне рамок правового поля.

Для решения этой проблемы по инициативе Мингорисполкома в закон о рекламе внесены изменения - и с июля 2021 года вводится запрет на такое использование транспортных средств. Это, во-первых, обеспечит равные конкурентные условия на рынке наружной рекламы, а во-вторых, позволит пресечь бесконтрольное размещение в городской среде транспортных средств и прицепов, не используемых по основному назначению, а также повысит безопасность дорожного движения.

- Какой режим работы разрешен для объектов торговли и общепита в этот летний сезон с учетом санитарно-противоэпидемических рекомендаций? Планируется ли как-то корректировать его в ближайшее время и от чего это зависит?

- Мингорисполком утвердил комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, которым не установлено ограничений режима работы торговых объектов, объектов общественного питания. Субъекты хозяйствования самостоятельно устанавливают режим работы своих объектов. Вместе с тем хочу напомнить, что постановлением Совета Министров от 9 июля 2021 года №319 с 8 июля вводится обязательное согласование режима работы с 23.00 до 7.00 с администрацией района, на территории которого расположен объект.

В соответствии с комплексным планом в городе введен масочный режим и ограничения на проведение заказных мероприятий в объектах общепита. Отмена этого ограничения будет зависеть от складывающейся эпидситуации в городе.

К сожалению, мы видим, что сейчас, особенно с наступлением жаркой погоды, люди расслабились, забыли о мерах безопасности. Но Мингорисполком, как и прежде, просит не игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования. Это важно для нашего общего здоровья.

- Где сегодня бизнесу можно получить в комплексе всю справочную информацию о доступных вариантах поддержки, актуальные новости?

- У нас на официальном сайте Мингорисполкома размещен информационный ресурс "Бизнес-портал Минска" (http://invest.minsk.gov.by), где аккумулируется вся полезная для бизнеса информация, можно удаленно обращаться за консультацией и соответствующей справочной информацией. Там же размещена актуальная информация об имеющихся инвестиционных площадках.

Все материалы доступны и в социальных сетях Instagram (minsk.invest) и Faсebook (Minsk Invest Mgik).

Если посетители портала не смогли найти необходимую информацию, можно обратиться либо письменно с запросом, либо по указанным на портале телефонам.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-