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65 абитуриентов сдали ЦТ по русскому языку на 100 баллов
Источник материала: АФН
Результаты централизованного тестирования русскому языку, по самому массовому предмету уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
В этом году 100 баллов набрали 65 человек из 48 800, пришедших на тестирование. В прошлом году стобалльников было гораздо меньше – всего 27 человек.
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Результаты централизованного тестирования русскому языку, по самому массовому предмету уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
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