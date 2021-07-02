65 абитуриентов сдали ЦТ по русскому языку на 100 баллов

Источник материала: АФН

Результаты централизованного тестирования русскому языку, по самому массовому предмету уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

В этом году 100 баллов набрали 65 человек из 48 800, пришедших на тестирование. В прошлом году стобалльников было гораздо меньше – всего 27 человек.