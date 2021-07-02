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65 абитуриентов сдали ЦТ по русскому языку на 100 баллов

02.07.2021 10:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Результаты централизованного тестирования русскому языку, по самому массовому предмету уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

В этом году 100 баллов набрали 65 человек из 48 800, пришедших на тестирование. В прошлом году стобалльников было гораздо меньше – всего 27 человек.

 
 
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Результаты централизованного тестирования русскому языку, по самому массовому предмету уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
 
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