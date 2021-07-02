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Назарбаев признался, что хочет отойти от дел, но не может

02.07.2021 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что в его возрасте надо бы отойти от дел, но пойти на это он не может.



"Честно говоря, в моем возрасте от всего хочется уже отойти, но не могу, потому что пишут письма, просятся на встречу и приходится работать, почта большая, международная и своя, но это, наверное, хорошо. Чтобы мозг работал, надо чем-то еще заниматься", – заявил он в ходе документального фильма "Штрихи к портрету", показанному в четверг по госТВ.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он сложил с себя полномочия 20 марта 2019 года, однако при этом сохранил посты лидера партии "Нур Отан" и главы Совбеза.

В апреле текущего года он заявил, что решил покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана, передав полномочия действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. При этом Назарбаев остался в качестве почетного председателя данного органа.
 
 
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что в его возрасте надо бы отойти от дел, но пойти на это он не может.
 
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