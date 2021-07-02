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Правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек

02.07.2021 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 6 новых политзаключенных. Это Валерий Богдан, Юрий Седеневский, Владимир Седеневский, Андрей Герасимович, Дмитрий Вакуленко и Анастасия Ярошевич.




Валерий Богдан (осужден приговором суда Советского р-на г. Минска от 15 марта 2021 г. к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 363 УК, направлен для отбывания наказания);

Юрий Седеневский (осужден приговором суда Ленинского р-на г. Гродно от 10 марта 2021 г. к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342 УК, ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);

Владимир Седеневский (осужден приговором суда Ленинского р-на г. Гродно от 10 марта 2021 г. к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342 УК, ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);

Андрей Герасимович (осужден приговором суда Лидского р-на Гродненской области от 18 июня 2021 г. к двум годам шести месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 УК, ст. 364 УК);

Дмитрий Вокуленко (осужден приговором суда Лидского р-на Гродненской области от 18 июня 2021 г. к одному году лишения свободы по ч. 1 ст. 342 УК, ст. 364 УК);

Анастасия Ярошевич (осуждена приговором суда Лидского района Гродненской области от 17 апреля 2021 года к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК).
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Беларуси 6 новых политзаключенных. Это Валерий Богдан, Юрий Седеневский, Владимир Седеневский, Андрей Герасимович, Дмитрий Вакуленко и Анастасия Ярошевич.
 
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