Правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек













Валерий Богдан (осужден приговором суда Советского р-на г. (осужден приговором суда Советского р-на г. Минска от 15 марта 2021 г. к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 363 УК, направлен для отбывания наказания);





Юрий Седеневский (осужден приговором суда Ленинского р-на г. (осужден приговором суда Ленинского р-на г. Гродно от 10 марта 2021 г. к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342 УК, ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);





Владимир Седеневский (осужден приговором суда Ленинского р-на г. Гродно от 10 марта 2021 г. к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 342 УК, ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);





Андрей Герасимович (осужден приговором суда Лидского р-на Гродненской области от 18 июня 2021 г. к двум годам шести месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 342 УК, ст. 364 УК);





Дмитрий Вокуленко (осужден приговором суда Лидского р-на Гродненской области от 18 июня 2021 г. к одному году лишения свободы по ч. 1 ст. 342 УК, ст. 364 УК);





Анастасия Ярошевич (осуждена приговором суда Лидского района Гродненской области от 17 апреля 2021 года к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК).



