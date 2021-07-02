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В США ввели временный мораторий на смертную казнь

02.07.2021 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США ввели временный мораторий на смертную казнь. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Генпрокурор страны Меррик Гарленд запретил исполнение вынесенных на федеральном уровне смертных приговоров до тех пор, пока Минюст анализирует свой подход к высшей мере наказания, пишет Новая газета
«Министерство юстиции должно обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов прав всем участникам уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае рассмотрения преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь», — заявил Гарланд.

В ведомстве сообщили, что министерство внесло ряд изменений в процедуру смертной казни и провело первые почти за 20 лет казни на федеральном уровне в виде смертельных инъекций. Сейчас требуется оценить гуманность такого способа и рассмотреть сами поправки, разрешающие казнить федеральных преступников, заявили в ведомстве.

В США смертная казнь на федеральном уровне не проводилась с 2003 до 2020 года. При этом власти штатов могли самостоятельно назначать и проводить ее. Смертная казнь практикуется в 28 американских штатах, в 23 штатах она запрещена. В 2020 году в стране казнили 17 человек. В ходе своей предвыборной кампании президент США Джо Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.
 
 
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В США ввели временный мораторий на смертную казнь. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
 
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