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Границу Литвы с Беларусью будут охранять сотрудники Frontex

02.07.2021 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу патрулирование на границе Литвы с Беларусью вместе с литовскими пограничниками начинают первые шесть сотрудников Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex, передает агентство BNS.

Командированные Frontex французские, венгерские и германские пограничники будут работать на участках погранзастав Капчаместиса и Друскининкай, пишет interfax.by

По информации агентства, планируется, что таких представителей Постоянного корпуса Frontex будет все больше, и со временем в июле вместе с литовскими пограничниками на границе с Беларусью их будет работать 30. Они приедут в Литву со своей экипировкой, оружием, транспортными средствами.

"Такая помощь Frontex понадобилась Литве в последнее время в связи с заметным ростом случаев, когда из Беларуси в Литву пытаются попасть нелегальные мигранты. В Литву из Беларуси в этом году пытались попасть в общей сложности 672 нелегальных мигранта - эта цифра более чем в восемь раз превышает цифру за весь 2020 год", - передает BNS.

В задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда у внешних границ Сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, когда нужно организовать совместные операции по возвращению мигрантов, отмечает агентство.

Ранее глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что в белорусской столице может быть около 1,5 тысяч беженцев, желающих незаконно попасть в ЕС. "В последнее время эти группы нелегальных мигрантов стали пересекать границу постоянно, почти каждую ночь. Согласно нашей информации, в Минске скопилась довольно большая группа нелегальных мигрантов, она постоянно пополняется прибывающими из Багдада или Стамбула", - сказал он во вторник журналистам. По его словам, эти люди могут в любое время начать движение в направлении границы.

Многие из мигрантов них - граждане Ирака. Они говорят, что прилетели в Беларусь из Багдада по туристическим визам и решили нелегально попасть в Евросоюз.
 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу патрулирование на границе Литвы с Беларусью вместе с литовскими пограничниками начинают первые шесть сотрудников Европейского агентства охраны границ...
 
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