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«Дыра» в торговле с Россией превысила 2,5 млрд долларов

02.07.2021 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чиновники обновили информацию о внешней торговле товарами. Теперь в Беларуси стали доступны данные за 5 месяцев.


Как пишет сайт Banki24, по итогам 5 месяцев Россия не только осталась главным внешнеторговым партнером Беларуси, но и нарастила свою долю. В 2021 году доля РФ в товарном обороте достигла 48,3% против 47,8% в 2020-м. Таким образом, зависимость Беларуси от основного рынка сбыта усилилась по сравнению с прошлым годом. 

Почти никакой диверсификации за счет российского направления не наблюдается. 

Все 5 месяцев с начала года в торговле с Россией отмечается ухудшение соотношения экспортных и импортных потоков относительно 2020 года. Об этом говорит значение коэффициента покрытия импорта экспортом. Если коэффициент покрытия во внешней торговле больше 100%, то экспорт превышает импорт, если меньше 100%, то наоборот. В торговле с РФ в 2021 году импортные поставки покрывались экспортными всего на 70,3% против 85,6% в 2020-м. 

Ухудшение баланса внешней торговли для Беларуси происходит из-за опережающего роста импорта. За 5 месяцев импорт из РФ вырос на 47%, тогда как экспорт в РФ — лишь на 20,8%. Результатом победы российского импорта стало расширение отрицательного сальдо внешней торговли с этой страной. В 2020 году оно составило 839 млн USD, а в 2021-м увеличилось втрое — до 2,541 млрд USD. В пересчете на доллары белорусский экспорт в РФ достиг 6,010 млрд USD, а импорт из России — 8,550 млрд USD. 

На бурный рост импорта из РФ повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, в 1 квартале 2020 года у белорусских НПЗ были проблемы с поставами российской нефти. В 2021 году поставки в Беларусь пока проходят в стандартном режиме. Во-вторых, с марта 2020-го резко просели цены на нефть и нефтепродукты. Восстановление нефтяных цен к докризисным отметкам произошло уже в 2021-м. В-третьих, белорусские товары проигрывают конкуренцию российским аналогам в потребительском сегменте. 

Официальная статистика свидетельствует о постоянном сокращении доли продукции made in Belarus в продажах супермаркетов, магазинов и прочих торговых точек. В результате бурного восстановления российского импорта в Беларусь каждый месяц экономика недосчитывается валюты на сотни миллионов. Если так пойдет и дальше, по итогам всего 2021 года недобор к 2020-му превысит 3 млрд USD.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Чиновники обновили информацию о внешней торговле товарами. Теперь в Беларуси стали доступны данные за 5 месяцев.
 
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