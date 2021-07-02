В Канаде пожар уничтожил город, где было зафиксировано почти +50





Фото: canewsottawa.ca В Литтоне зафиксировали +49,6°C





В Канаде лесной пожар уничтожил большую часть города Литтон в провинции Британская Колумбия. До этого в населенном пункте была зарегистрирована рекордная для страны температура 49,6 градусов Цельсия, пишет Reuters.





В городке сгорело почти 90% всех строений, включая медпункт и полицейский участок.





Было экстренно эвакуировано около тысячи человек. Отмечается, что из-за быстро распространяющегося огня у людей на сборы было не более 15 минут.





Полиция сообщает, что часть жителей до сих пор не вышла на связь.





Напомним, в Канаде из-за аномальной жары погибли 130 человек.







