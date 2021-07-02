От Барбадоса до Японии: опубликован список стран, откуда можно приехать по безвизу в Беларусь для вакцинации

Источник материала: Смартпресс

Граждане 73 государств с 15 июля могут приехать в Беларусь без визы для вакцинации от Covid-19 - это предусмотрено указом № 251, который 1 июля подписал президент Александр Лукашенко.

В пятницу опубликован текст документа, где указан список стран, откуда могут приехать иностранцы:

1. Австралийский Союз.

2. Австрийская Республика.

3. Республика Албания.

4. Княжество Андорра.

5. Антигуа и Барбуда.

6. Барбадос.

7. Королевство Бахрейн.

8. Королевство Бельгия.

9. Республика Болгария.

10. Босния и Герцеговина.

11. Республика Вануату.

12. Государство-город Ватикан.

13. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

14. Венгрия.

15. Социалистическая Республика Вьетнам*.

16. Республика Гаити.

17. Республика Гамбия.

18. Федеративная Республика Германия.

19. Греческая Республика.

20. Королевство Дания.

21. Содружество Доминики.

22. Республика Индия.

23. Республика Индонезия.

24. Ирландия.

25. Республика Исландия.

26. Королевство Испания.

27. Итальянская Республика.

28. Канада.

29. Республика Кипр.

30. Республика Корея.

31. Государство Кувейт.

32. Латвийская Республика.

33. Ливанская Республика.

34. Литовская Республика.

35. Княжество Лихтенштейн.

36. Великое Герцогство Люксембург.

37. Республика Северная Македония.

38. Малайзия.

39. Республика Мальта.

40. Мексиканские Соединенные Штаты.

41. Федеративные Штаты Микронезии.

42. Княжество Монако.

43. Республика Намибия*.

44. Королевство Нидерландов.

45. Республика Никарагуа.

46. Новая Зеландия.

47. Королевство Норвегия.

48. Султанат Оман.

49. Республика Панама.

50. Республика Перу.

51. Республика Польша.

52. Португальская Республика.

53. Румыния.

54. Независимое Государство Самоа.

55. Республика Сан-Марино.

56. Королевство Саудовская Аравия.

57. Республика Сейшельские Острова.

58. Сент-Винсент и Гренадины.

59. Республика Сингапур.

60. Словацкая Республика.

61. Республика Словения.

62. Соединенные Штаты Америки.

63. Восточная Республика Уругвай.

64. Финляндская Республика.

65. Французская Республика.

66. Республика Хорватия.

67. Чешская Республика.

68. Республика Чили.

69. Швейцарская Конфедерация.

70. Королевство Швеция.

71. Республика Эль-Сальвадор.

72. Эстонская Республика.

73. Япония.

Напомним, иностранцы для вакцинации в Беларусь могут приехать авиа, железнодорожным или другим транспортом. Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины иностранным гражданам в Беларуси составит от Br130 до Br150.