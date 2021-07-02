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Сотрудники Frontex будут патрулировать литовско-белорусскую границу

02.07.2021 10:27 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Сотрудники Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex в пятницу начинают патрулирование на границе Литвы с Беларусью вместе с литовскими пограничниками, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

По информации ведомства, командированные Frontex французские, венгерские и германские пограничники будут работать на участках погранзастав Капчаместиса и Друскининкай.

Сотрудники Frontex будут патрулировать литовско-белорусскую границу

При этом планируется, что с середины июля уже 30 представителей Постоянного корпуса Frontex будут патрулировать литовско-белорусскую границу. Они приедут в Литву со своей экипировкой, оружием, транспортными средствами.

Литва привлекла помощь Frontex из-за значительного увеличения числа нелегальных мигрантов, пытающихся въехать в Литву из Беларуси. В этом году в Литву пытались въехать 672 нелегальных мигранта из Беларуси, что в 8 раз больше, чем за весь 2020 год, отметили в Службе охраны госграницы.

Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году наибольшее количество представились как граждане Ирака. Также задерживались граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Турции, Шри-Ланки.

В задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда у внешних границ Сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, когда нужно организовать совместные операции по возвращению мигрантов.

 
 
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Сотрудники Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex в пятницу начинают патрулирование на границе Литвы с Беларусью вместе с литовскими...
 
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