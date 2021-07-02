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Доллар и евро серьезно укрепляются утром в пятницу

02.07.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Открылись последние на этой неделе торги на БВФБ.

Доллар и евро серьезно укрепляются утром в пятницу

Доллар добавляет 0,0117 пункта — 2,5437 белорусского рубля, а евро 0,0098 пункта — 3,01 белорусского рубля.

А вот российский рубль существенно теряет в весе. Минус по данным на 10.20 составляет 0,0164 пункта — 3,4572 белорусского рубля за 100 российских.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Открылись последние на этой неделе торги на БВФБ.
 
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