Латушко на встрече с Маасом поднял вопрос признания со стороны ФРГ и ЕС режима Лукашенко «преступным и террористическим»

В Варшаве прошла встреча министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с представителями демократических сил Беларуси.





Как сообщает пресс-служба НАУ, стороны обсудили вопросы давления на режим Лукашенко в связи с непрекращающимися нарушениями прав человека в Беларуси.

Кроме этого Павел Латушко «поднял вопросы:

пятого пакета санкций;

продолжения полной изоляции режима;

признания со стороны Германии и ЕС режима Лукашенко преступным и террористическим;

приоритетности для белорусов и Европы сохранения независимости Беларуси».

Также был поднят вопрос о поддержке Берлином проведения международной политической конференции высокого уровня по Беларуси. Обсуждены вопросы региональной ситуации.

Встреча с министром иностранных дел Германии «продемонстрировала важность прямого диалога с представителями коалиции демократических сил Беларуси».

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