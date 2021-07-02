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Латушко на встрече с Маасом поднял вопрос признания со стороны ФРГ и ЕС режима Лукашенко «преступным и террористическим»
Источник материала: Навiны
В Варшаве прошла встреча министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с представителями демократических сил Беларуси.
Как сообщает пресс-служба НАУ, стороны обсудили вопросы давления на режим Лукашенко в связи с непрекращающимися нарушениями прав человека в Беларуси.
Кроме этого Павел Латушко «поднял вопросы:
Также был поднят вопрос о поддержке Берлином проведения международной политической конференции высокого уровня по Беларуси. Обсуждены вопросы региональной ситуации.
Встреча с министром иностранных дел Германии «продемонстрировала важность прямого диалога с представителями коалиции демократических сил Беларуси».
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Латушко на встрече с Маасом поднял вопрос признания со стороны ФРГ и ЕС режима Лукашенко «преступным и террористическим»
В Варшаве прошла встреча министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с представителями демократических сил Беларуси.
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