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Екатерина Винникова на вручении дипломов / @law_verum

@law_verum

"Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно преподавателем юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня не находится здесь. Преподавателем по призванию. Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!" — сказала Екатерина во время вручений дипломов и добавила: "Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право".

Екатерина Винникова / социальные сети

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержана выпускница юрфака, упомянувшая на вручении дипломов Максима Знака Друзья смогли ей передать немного еды и жидкость для линз.

Девушку зовут. В течение семи часов ее допрашивали в Ленинском РУВД, адвоката на допрос не пустили. Утром в общежитии, где она проживает, был обыск. Силовики забрали Екатеринин ноутбук.Теперь девушка ждет адвоката для подписания протокола. Друзья смогли ей передать немного еды и жидкость для линз.