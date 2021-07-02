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Задержана выпускница юрфака, упомянувшая на вручении дипломов Максима Знака

02.07.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержана выпускница юрфака, упомянувшая на вручении дипломов Максима Знака
Екатерина Винникова на вручении дипломов / @law_verum
Выпускница юрфака, которая на вручении дипломов упомянула Максима Знака и уволенных преподавателей, задержана. Об этом пишет ТГ-канал студентов и сотрудников юрфака @law_verum.

Девушку зовут Екатерина Винникова. В течение семи часов ее допрашивали в Ленинском РУВД, адвоката на допрос не пустили. Утром в общежитии, где она проживает, был обыск. Силовики забрали Екатеринин ноутбук.

Теперь девушка ждет адвоката для подписания протокола. Друзья смогли ей передать немного еды и жидкость для линз.

"Хочется сказать спасибо тем, у кого можно было действительно многому научиться. А именно преподавателем юрфака БГУ, присутствующим здесь в зале, а также тем, кто, к сожалению, сегодня не находится здесь. Преподавателем по призванию. Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право!" — сказала Екатерина во время вручений дипломов и добавила: "Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право".


Задержана выпускница юрфака, упомянувшая на вручении дипломов Максима Знака

Екатерина Винникова / социальные сети
 
 
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Друзья смогли ей передать немного еды и жидкость для линз.
 
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