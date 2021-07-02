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И снова оранжевый уровень опасности. На этот раз из-за гроз и шквалистого ветра

02.07.2021 10:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

И снова оранжевый уровень опасности. На этот раз из-за гроз и шквалистого ветра
Иллюстративное фото
В Беларуси на 2 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных явлений.

Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В пятницу на большей части территории страны будут грозы, по югу республики местами пройдут сильные ливни. В отдельных районах прогнозируют шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 м/с и град. При этом максимальная температура воздуха составит +22…+28 °C.

В Минске 2 июля будет облачно с прояснениями. Местами по городу с вероятностью до 70 % пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Воздух в городе прогреется до +25…+27 °C.
 
Теги: Минск
 
 
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