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И снова оранжевый уровень опасности. На этот раз из-за гроз и шквалистого ветра
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом агентству
В пятницу на большей части территории страны будут грозы, по югу республики местами пройдут сильные ливни. В отдельных районах прогнозируют шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 м/с и град. При этом максимальная температура воздуха составит +22…+28 °C.
В Минске 2 июля будет облачно с прояснениями. Местами по городу с вероятностью до 70 % пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Воздух в городе прогреется до +25…+27 °C.
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В Минске 2 июля будет облачно с прояснениями.
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