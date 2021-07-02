Зарядное устройство телефона могло стать причиной пожара в общежитии в Бресте

Источник материала: БелТА

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Зарядное устройство мобильного телефона могло стать причиной пожара 1 июля в общежитии в Бресте, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП спасателям поступило в 19.54 - сработала система автоматической пожарной сигнализации в здании общежития по ул. Я. Купалы. Прибывшие к месту вызова работники пожарной аварийно-спасательной части №3 обнаружили возгорание в одной из комнат на третьем этаже, людей в помещении не было. На верхнем и нижнем этажах было задымлено, люди просили о помощи.

Под контролем работников МЧС были эвакуированы 53 человека, в том числе 11 детей.

В горящей комнате огонь уничтожил мебель, внутреннюю отделку, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Из наиболее вероятных причин возникновения пожара рассматривается версия короткого замыкания в зарядном устройстве мобильного телефона.

В управлении МЧС напоминают, что мобильное зарядное устройство может представлять пожарную опасность. Поскольку в сети бывают скачки напряжения, устройство может не только задымиться, но и загореться. "Поэтому заряжать мобильный необходимо только в вашем присутствии. Если уходите из дома, отключайте его от сети. И еще одно правило, которое следует соблюдать: стоит использовать оригинальные зарядные устройства, предназначенные для конкретной модели телефона", - порекомендовали в МЧС.-0-





Фото МЧС