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Зарядное устройство телефона могло стать причиной пожара в общежитии в Бресте
Источник материала: БелТА
2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Зарядное устройство мобильного телефона могло стать причиной
Сообщение о ЧП спасателям поступило в 19.54 - сработала система автоматической пожарной сигнализации в здании общежития по ул. Я. Купалы. Прибывшие к месту вызова работники пожарной аварийно-спасательной части №3 обнаружили возгорание в одной из комнат на третьем этаже, людей в помещении не было. На верхнем и нижнем этажах было задымлено, люди просили о помощи.
Под контролем работников МЧС были эвакуированы 53 человека, в том числе 11 детей.
В горящей комнате огонь уничтожил мебель, внутреннюю отделку, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Из наиболее вероятных причин возникновения пожара рассматривается версия короткого замыкания в зарядном устройстве мобильного телефона.
В управлении МЧС напоминают, что мобильное зарядное устройство может представлять пожарную опасность. Поскольку в сети бывают скачки напряжения, устройство может не только задымиться, но и загореться. "Поэтому заряжать мобильный необходимо только в вашем присутствии. Если уходите из дома, отключайте его от сети. И еще одно правило, которое следует соблюдать: стоит использовать оригинальные зарядные устройства, предназначенные для конкретной модели телефона", - порекомендовали в МЧС.-0-
Фото МЧС
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В горящей комнате огонь уничтожил мебель, внутреннюю отделку, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Из наиболее вероятных причин возникновения пожара...
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