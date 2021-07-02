Минчанин избил контролера и повредил стекло в служебном авто - возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, который совершил хулиганские действия. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

29 июня в милицию поступило сообщение о том, что пьяный пассажир ударил в грудь контролера общественного транспорта и скрылся. На место выехали сотрудники милиции.

"Установлено, что 31-летний минчанин передвигался на общественном транспорте без проездного документа. В момент, когда в автобус зашли контролеры, мужчина толкнул работника и вышел на остановке", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники милиции задержали минчанина в одном из дворов района. При доставлении в районное управление, задержанный повредил стекло в салоне служебного автомобиля.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-