|
Минчанин избил контролера и повредил стекло в служебном авто - возбуждено уголовное дело
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, который совершил хулиганские действия. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
29 июня в милицию поступило сообщение о том, что пьяный пассажир ударил в грудь контролера общественного транспорта и скрылся. На место выехали сотрудники милиции.
"Установлено, что 31-летний минчанин передвигался на общественном транспорте без проездного документа. В момент, когда в автобус зашли контролеры, мужчина толкнул работника и вышел на остановке", - рассказали в ГУВД.
Сотрудники милиции задержали минчанина в одном из дворов района. При доставлении в районное управление, задержанный повредил стекло в салоне служебного автомобиля.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июня в милицию поступило сообщение о том, что пьяный пассажир ударил в грудь контролера общественного транспорта и скрылся. На место выехали сотрудники милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)