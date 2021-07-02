Пожар уничтожил 35 т сена в Рогачевском районе

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе пожар уничтожил 35 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"1 июля в 14.58 поступило сообщение о пожаре в сенохранилище ОАО "Селекционно-гибридный центр "Заречье" в агрогородке Заречье Рогачевского района Гомельской области. В результате пожара уничтожены 35 т сена в рулонах, шиферная кровля и стены хранилища на общей площади 1300 кв.м", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-