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Пожар уничтожил 35 т сена в Рогачевском районе

02.07.2021 10:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе пожар уничтожил 35 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"1 июля в 14.58 поступило сообщение о пожаре в сенохранилище ОАО "Селекционно-гибридный центр "Заречье" в агрогородке Заречье Рогачевского района Гомельской области. В результате пожара уничтожены 35 т сена в рулонах, шиферная кровля и стены хранилища на общей площади 1300 кв.м", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 
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