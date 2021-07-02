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В Солигорске из-за вспышки газовоздушной смеси в квартире пострадал мужчина

02.07.2021 10:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске из-за вспышки газовоздушной смеси в квартире пострадал мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 3.55 спасателям поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси с последующим горением в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Солигорске Минской области по ул. Октябрьской, 5. Работниками МЧС спасен хозяин 1982 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

В помещении кухни спасатели обнаружили пострадавшего. Мужчина был без сознания. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в больницу.

В результате происшествия повреждены имущество, окна и входная дверь квартиры. Несущие конструкции жилого дома не повреждены. Эвакуация не проводилась.

Причина вспышки устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В помещении кухни спасатели обнаружили пострадавшего. Мужчина был без сознания. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в больницу.
 
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