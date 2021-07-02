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Вокруг одни террористы: Лукашенко сообщил о проведении масштабной антитеррористической операции
Источник материала: Партизан
Лукашенко заявил о том, что белорусские спецслужбы провели масштабную антитеррористическую операцию.
"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - заявил Лукашенко во время вручения очередных госнаград.
Как всегда в таких случаях, подробности обещает рассказать позже. Ждем-с...
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Лукашенко заявил о том, что белорусские спецслужбы провели масштабную антитеррористическую операцию.
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