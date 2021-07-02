Россия за полгода поставила в Беларусь всего 6,22 млн т нефти









Об том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.





С одной стоны, в сравнении с предыдущим годом поставки увеличились на 34%. Но...

В прошлом году Россия из-за неурегулированности вопроса практически не поставляла нефть в 1-ом квартале.





Если же бать среднегодовые поставки до 2020 года, то они составляли не менее 18 млн т, или 9 млн т за полгода



















