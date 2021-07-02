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Эпидемиолог: В течение двух месяцев Европа будет оккупирована штаммом "дельта"

02.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во многих странах страх вызывает новый штамм "дельта". Литовский вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас рекомендует в этой связи в этом году не ездить в другие страны даже тем, кто привился.



"Привитые, может, и не будут сильно болеть, в больницы не попадут. Но речь идет о новых штаммах. Велика вероятность того, что и привитые могут привезти новые штаммы в страну", – сказал профессор. 

Эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что ее пугают полные самолеты отдыхающих, отправляющиеся из Литвы в другие страны. 

"Это пугает. Конечно, мы не хотим пугать общество, но люди должны знать, что сейчас быстро распространяется штамм "дельта", им можно легко заразиться. И прогноз такой, что за июль-август этот штамм охватит всю Европу. Пока мы не знаем все его особенности, это рискованно", – сказала эпидемиолог.

"Людям не запретишь, но они сами должны оценивать риски", – сказала Размувене. 

Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс также сказал, что новый штамм распространяется так бысто из-за поездок. 

"Почему просят не ездить. Поездка - единственный способ доставки штамма "дельта" в страну. Вирус передается через людей. Поедет в другую страну непривитый двумя дозами, значит, есть риск привоза, а сам человек и не почувствует болезни. Насколько велик такой риск - зависит от количества путешественников", – заметил ученый. 

Ученый убежден, что осенью в Литве будет доминировать штамм "дельта".
 
 
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Во многих странах страх вызывает новый штамм "дельта". Литовский вирусолог, профессор Саулюс Чаплинскас рекомендует в этой связи в этом году не ездить в другие...
 
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