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Посольство США в Минске приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз
02.07.2021 11:07 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
До дальнейшего уведомления посольство США в Минске приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными, сообщили в диппредставительстве.
Если уже есть запись на прием для получения визы, то обратиться в посольство можно в ближайшее время. Услуги гражданам США будут оказываться и далее.
В посольстве попросили следить за страницами диппредставительства в социальных сетях, чтобы регулярно получать информацию об изменениях в предоставлении тех или иных консульских услуг и режиме работы консульского отдела.
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Посольство США в Минске приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз
До дальнейшего уведомления посольство США в Минске приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся...
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