Источник материала: Смартпресс

До дальнейшего уведомления посольство США в Минске приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными, сообщили в диппредставительстве.

Если уже есть запись на прием для получения визы, то обратиться в посольство можно в ближайшее время. Услуги гражданам США будут оказываться и далее.

В посольстве попросили следить за страницами диппредставительства в социальных сетях, чтобы регулярно получать информацию об изменениях в предоставлении тех или иных консульских услуг и режиме работы консульского отдела.