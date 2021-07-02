Гонка миллиардеров: Ричард Брэнсон полетит в космос на 9 дней раньше Джеффа Безоса

Источник материала: Смартпресс

Компания Virgin Galactic объявила, что планирует 11 июля провести испытательный суборбитальный космический полет с участием основателя компании миллиардера Ричарда Брэнсона, пишет Meduza.

Если запуск состоится, то Брэнсон на 9 дней опередит основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, который планирует 20 июля отправиться в суборбитальный полет на корабле своей аэрокосмической компании Blue Origin.

Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22. Корабль стартует с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя, затем разгонится до сверхзвуковых скоростей и проведет в полете около двух часов. Он поднимется на высоту 80 километров над Землей — до границы, которую в США считают началом космоса. Участники полета проведут несколько минут в условиях микрогравитации, после чего вернутся назад.







Это будет четвертый испытательный полет Virgin Galactic и первая миссия с участием двух пилотов и четырех специалистов на борту (до этого, 22 мая, был полет с двумя пилотами).

Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса — единственные компании, конкурирующие в сфере суборбитального космического туризма, отмечает CNBC. Космическим туризмом также планирует заниматься компания SpaceX Илона Маска, но она будет совершать более длительные полеты, например, к Международной космической станции или Луне.