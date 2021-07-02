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Гонка миллиардеров: Ричард Брэнсон полетит в космос на 9 дней раньше Джеффа Безоса
02.07.2021 11:07 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Компания
Если запуск состоится, то Брэнсон на 9 дней опередит основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, который планирует 20 июля отправиться в суборбитальный полет на корабле своей аэрокосмической компании Blue Origin.
Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22. Корабль стартует с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя, затем разгонится до сверхзвуковых скоростей и проведет в полете около двух часов. Он поднимется на высоту 80 километров над Землей — до границы, которую в США считают началом космоса. Участники полета проведут несколько минут в условиях микрогравитации, после чего вернутся назад.
Это будет четвертый испытательный полет Virgin Galactic и первая миссия с участием двух пилотов и четырех специалистов на борту (до этого, 22 мая, был полет с двумя пилотами).
Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса — единственные компании, конкурирующие в сфере суборбитального космического туризма,
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Компания Virgin Galactic объявила, что планирует 11 июля провести испытательный суборбитальный космический полет с участием основателя компании миллиардера Ричарда...
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