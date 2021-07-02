Экспорт нефти из РФ в Беларусь вырос за полгода на треть до 6,22 млн т

Источник материала: Смартпресс

Экспорт нефти из РФ в Беларусь в I полугодии вырос на 34% до 6,22 млн тонн, сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на оперативную сводку российского Центрального диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

Всего экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2021 года составил 104,06 млн т, что на 12,1% ниже аналогичного показателя 2020 года.

Ранее ряд источников заявлял, что возможно сокращение поставок нефти из России - в связи с санкциями США в отношении белорусских предприятий нефтехимической отрасли.

Как сообщалось, 1 июня Лукашенко говорил , что проблем с поставками российской нефти на НПЗ Беларуси не будет: "Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано Президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок".

Напомним, что США с 3 июня возобновили санкции в отношении белорусских предприятий нефтехимической отрасли. Речь идет о Белорусском нефтяном торговом доме, концерне "Белнефтехим", предприятиях "Белнефтехим США", "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Стекловолокно".

Санкции в отношении 9 белорусских предприятий были введены США в 2006 году. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Однако в октябре 2015 года действие этих ограничительных мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено. Решение неоднократно продлевалось американским правительством все последние годы при различных президентах США. В октябре 2019 года США продлили режим приостановки санкций в отношении белорусских предприятий нефтехимической отрасли на полтора года.