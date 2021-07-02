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Лукашенко: белорусские спецслужбы завершили масштабную антитеррористическую операцию
02.07.2021 11:07 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом президент Александр Лукашенко заявил в пятницу на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости,
На мероприятие Лукашенко пришел чуть позже, чем планировалось. Он пояснил из-за чего ему пришлось задержаться: "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем".
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В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом президент Александр Лукашенко заявил в пятницу на церемонии вручения...
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