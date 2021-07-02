Кузнецов: В прошлом разрушения нам приносили извне, а сейчас они идут изнутри

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов – об игнорировании национальных интересов.

– Совсем недавно власти проанонсировали изменения в законодательстве о СМИ, где, среди прочего, есть много пунктов о том, как будет запрещаться информация, которая, мол, противоречит национальным интересам, – пишет Кущнецов. – Раз уж речь зашла о таких высоких материях, появляется повод задуматься, что же на сегодняшний день является «белорусскими национальными интересами»?

Содействуют ли их достижению такие действия, как массовая вырубка и вывоз леса? Организация контрабанды сигарет? Открытие границ для нелегальных мигрантов? Сожжение мостов в отношениях с почти всеми соседями?

Раскулачивание и уничтожение бизнеса? Изгнание из страны международных организаций, содействовавших развитию культуры?

Под «национальными интересами» принято понимать и подразумевать долгосрочные цели развития национального государства. К примеру, благосостояние граждан и экономическое благополучие – национальный интерес любой нации. И частный бизнес зарабатывает деньги, платит налоги, создает рабочие места. Добрососедство, мир и предсказуемость на границах – однозначно национальный интерес. Развитие культуры – туда же.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что перечисленные выше действия белорусских властей абсолютно реально и конкретно вредят белорусским национальным интересам. В краткосрочной перспективе (очень краткосрочной) они могут быть кому-то полезны для, например, поиска денег – что называется, «по сусекам поскрести», или удовлетворения каких-то амбиций.

Но в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе именно национальным интересам, как целям развития белорусского государства, они наносят огромный ущерб.

И, если некоторые из них можно списать на эмоции и амбиции, то другие – совершенно явно продуманы и реализуются осознанно. Исключено, что без представления о том, насколько тяжело будет восстановить разрушенное, равно как и без представления о том, что последовательно идя по такому пути, неминуемая финальная точка – крах даже тех зачатков государства, которые в Беларуси еще недавно существовали. Со всеми вытекающими.

Ибо если последними источниками получения средств остаются раскулачивание собственных граждан и вывоз природных ресурсов, наивно не понимать, что эти запасы – очень ограничены и закончатся быстрее, чем хотелось бы.

Если уничтожить все национальное, глупо рассчитывать, что после этого останется что-то от суверенитета. Если открыто враждовать со всеми соседями, стоит задуматься и просчитать, у кого же возможности и ресурсы для такой вражды закончатся раньше.

Сам собой напрашивается вывод о том, что те люди, которые в Беларуси сейчас продумывают и реализуют действия, напрямую подрывающие устойчивость страны в существующем мироустройстве, в долгосрочной перспективе свою судьбу с этой страной не связывают.

Если бы связывали, то ответ на вопрос «Как потом все это разгребать?» волновал бы их куда больше, чем, очевидно, волнует сейчас.

Белорусскому народу восстанавливать свою жизнь из руин не впервой – исторический опыт огромный. Лично у меня нет сомнений, что все в итоге наладится – мудрости и трудолюбия хватит. Разница лишь в том, что до этого всегда в истории разрушения и уничтожение того, что в разное время в той или иной степени можно было назвать «национальными интересами», нам приносили извне, а сейчас они идут изнутри.

И если против первой угрозы у белорусов уже выработался исторический иммунитет и главной реальной целью всегда является избежание войны (мир – как один из национальных интересов), то есть, внешней угрозы, то из второй ситуации урок еще предстоит извлечь.

У этого урока будет много измерений. И общее, на уровне национального консенсуса, понимание своих интересов. И всеобщее согласие об устройстве системы власти, исключающем монополизацию. И навыки и культура диалога.

Еще очень много чего – того, без чего невозможно нормальное развитие. Думать и работать над этим нужно уже сейчас, ибо тот самый, болезненный и травматический исторический опыт, мы переживаем прямо сегодня, в режиме реального времени.