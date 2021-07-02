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Говорила, что поможет оформить вклад. В Любани за мошенничество задержали начальницу почты

02.07.2021 11:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Финансовые аферы агрогородка Любань. Без малого 200 тысяч рублей удалось присвоить начальнице одного из местных отделений почтовой связи за 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорила, что поможет оформить вклад. В Любани за мошенничество задержали начальницу почты

Посетителям почты женщина предлагала помощь в оформлении банковских вкладов. Взамен денег доверчивым клиентам передавала договор – документ подтверждал размещение финансов в банк. И, разумеется, был фиктивным. Не вызывая никаких подозрений, обвиняемая стала автором не менее 28 таких поддельных договоров. А чтобы мошенничество не обнаружилось, даже выплачивала своим «клиентам» начисленные проценты по несуществующим вкладам. Остальное – тратила на свои нужды.

Говорила, что поможет оформить вклад. В Любани за мошенничество задержали начальницу почты

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Бывшему должностному лицу предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере. К фигурантке применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Говорила, что поможет оформить вклад. В Любани за мошенничество задержали начальницу почты

Сейчас ведут поиск свидетелей и других лиц, которые могли пострадать от противоправной деятельности обвиняемой.

 
 
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Новости Беларуси. Финансовые аферы агрогородка Любань. Без малого 200 тысяч рублей удалось присвоить начальнице одного из местных отделений почтовой связи за 10 лет,...
 
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