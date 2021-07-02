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Говорила, что поможет оформить вклад. В Любани за мошенничество задержали начальницу почты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Финансовые аферы агрогородка Любань. Без малого 200 тысяч рублей удалось присвоить начальнице одного из местных отделений почтовой связи за 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетителям почты женщина предлагала помощь в оформлении банковских вкладов. Взамен денег доверчивым клиентам передавала договор – документ подтверждал размещение финансов в банк. И, разумеется, был фиктивным. Не вызывая никаких подозрений, обвиняемая стала автором не менее 28 таких поддельных договоров. А чтобы мошенничество не обнаружилось, даже выплачивала своим «клиентам» начисленные проценты по несуществующим вкладам. Остальное – тратила на свои нужды.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Сейчас ведут поиск свидетелей и других лиц, которые могли пострадать от противоправной деятельности обвиняемой.
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Новости Беларуси. Финансовые аферы агрогородка Любань. Без малого 200 тысяч рублей удалось присвоить начальнице одного из местных отделений почтовой связи за 10 лет,...
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