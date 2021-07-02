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Лукашенко присвоил генеральские звания

02.07.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне Дня Независимости, который официально отмечается в Беларуси 3 июля, Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и персонального званий.

Лукашенко присвоил генеральские звания

Как сообщили в его пресс-службе, начальник управления территориальной обороны — замначальника Генштаба Вооруженных сил полковник Андрей Матиевич стал генерал-майором, начальник управления Следственного комитета по Гомельской области полковник юстиции Сергей Удовиков —генерал-майором юстиции, а начальник Витебской таможни полковник таможенной службы Павел Лобачев — государственного советника таможенной службы III ранга.

 

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Накануне Дня Независимости, который официально отмечается в Беларуси 3 июля, Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и...
 
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