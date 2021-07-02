Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем».

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», - добавил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Готовили теракты против людей и объектов: у Лукашенко есть претензии к Меркель и «кое-кому из руководства Германии» Белорусские власти объявили о завершении масштабной контртеррористической операции.

Как передает, на мероприятиепришел чуть позже, чем планировалось. Он пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться: