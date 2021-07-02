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Готовили теракты против людей и объектов: у Лукашенко есть претензии к Меркель и «кое-кому из руководства Германии»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Как передает
«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем».
«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», - добавил Лукашенко.
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Готовили теракты против людей и объектов: у Лукашенко есть претензии к Меркель и «кое-кому из руководства Германии»
Белорусские власти объявили о завершении масштабной контртеррористической операции.
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