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Лукашенко раздал генеральские погоны

02.07.2021 11:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко раздал генеральские погоны
Архивное фото
Накануне Дня независимости Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и персонального званий.

В частности, как сообщает сайт, полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание генерал-майора.

Полковнику юстиции Сергею Удовикову присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.

Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга Александр Лукашенко присвоил начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву.
 
 
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Полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание генерал-майора.
 
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