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Лукашенко раздал генеральские погоны
Источник материала: UDF
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В частности, как сообщает сайт, полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание генерал-майора.
Полковнику юстиции Сергею Удовикову присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.
Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга Александр Лукашенко присвоил начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву.
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Полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание генерал-майора.
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