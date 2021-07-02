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Доллар улетел на максимум за два месяца в первые минуты торгов 2 июля

02.07.2021 11:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Торги в пятницу 2 июля на БВФБ открылись резким ростом доллара и евро, но падение курса российского рубля позволило сохранить равновесие корзины валют.

Напомним, что вчера валютная корзина подешевела до минимума за 10 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:08:

Курс доллара подскочил сразу на 0,0125 BYN до 2,5445 BYN/USD и оказался на максимуме за 57 дней (почти два месяца).

Курс евро вырос на 0,0117 BYN до 3,0119 BYN/EUR и покинул минимум почти за две недели.

Курс российского рубля обвалился на 0,0161 BYN до 3,4575 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за 18 дней. Примечательно, что всего неделю назад в пятницу стоимость сотни российских рублей поднималась до максимума за 98 дней.

Московская биржа


Доллар утром в пятницу вырос почти на 70 копеек до 73,61 российских рублей. Это максимальный уровень более чем за месяц.

Российский рубль дешевеет к доллару уже третий день подряд.

Курс евро поднялся на 50 копеек до 87,03 российских рублей — максимума почти за две недели.

На международном валютном рынке евро подешевел к доллару до 1,1839 EUR/USD — минимума за три месяца. Обычно российский рубль дешевеет к доллару вместе с евро.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Накануне валютная корзина подешевела до минимума за 10 дней.
 
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