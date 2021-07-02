Источник материала: UDF

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар улетел на максимум за два месяца в первые минуты торгов 2 июля Накануне валютная корзина подешевела до минимума за 10 дней.

Напомним, что вчера валютная корзина подешевела до минимума за 10 дней.По информациина 10:08:Курс доллара подскочил сразу на 0,0125 BYN до 2,5445 BYN/USD и оказался на максимуме за 57 дней (почти два месяца).Курс евро вырос на 0,0117 BYN до 3,0119 BYN/EUR и покинул минимум почти за две недели.Курс российского рубля обвалился на 0,0161 BYN до 3,4575 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за 18 дней. Примечательно, что всего неделю назад в пятницу стоимость сотни российских рублей поднималась до максимума за 98 дней.Доллар утром в пятницу вырос почти на 70 копеек до 73,61 российских рублей. Это максимальный уровень более чем за месяц.Российский рубль дешевеет к доллару уже третий день подряд.Курс евро поднялся на 50 копеек до 87,03 российских рублей — максимума почти за две недели.На международном валютном рынке евро подешевел к доллару до 1,1839 EUR/USD — минимума за три месяца. Обычно российский рубль дешевеет к доллару вместе с евро.