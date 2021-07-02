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Переговоры ОПЕК+ закончились скандалом: ОАЭ заблокировали сделку

02.07.2021 11:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Переговоры ОПЕК+ закончились скандалом: ОАЭ заблокировали сделку
Иллюстративное фото
Переговоры ОПЕК+ по добыче нефти в четверг неожиданно закончились без соглашения.

Делегации 23 стран-экспортеров «черного золота» не смогли договориться о том, сколько баррелей качать во второй половине года, и отложили на один день итоговое заседание с участием министров, сообщили Bloomberg, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.

Секретариат ОПЕК подтвердил: министерский мониторинговый комитет, принимающий финальное решение, соберется вторично в пятницу, 2 июня.

Камнем преткновения, по словам источников Bloomberg, стала позиция Объединенных Арабских Эмиратов, которые заявили, что заблокируют сделку, уже согласованную лидерами альянса.

Россия и Саудовская Аравия после двусторонних консультаций в среду предложили увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки с августа по декабрь.

Каждый месяц добавляя на рынок по 400 тысяч баррелей в день, Москва и Эр-Рияд рассчитывали покрыть дефицит нефти, который ОПЕК+ оценивает в 2,3 млн баррелей в день на четвертый квартал.

Но ОАЭ, а также еще ряд стран не устроила квота по увеличению добычи, и они попросил пересмотреть условную планку, относительной которой отсчитывается снижение поставок.

Для ОАЭ она установлена на уровне 3,2 млн баррелей в день - столько страна могла добывать в 2018 году.
Представители эмиратов, что текущие мощности в стране значительно выше - 3,8 млн баррелей в день, и от этого уровня следует отсчитывать квоту по снижению поставок.

Де-факто ОАЭ попросили права резко увеличить добычу, чем вызывали «гнев» представителей России и Саудовской Аравии, говорят источники Bloomberg. Предложение было резко отвергнуто, но делегация ОАЭ продолжала настаивать, что это принципиальный вопрос.

К группе «возмутителей спокойствия» примкнул и Казахстан, также не согласный со своей квотой, рассказал источник ТАСС.

Рынок нефти отреагировал снижением: фьючерсы на сорт Brent отступили от максимумов с 2018 года и сдали почти половину роста, показанного днем.

На 22.51 мск сентябрьские контракты торгуются в Лондоне по 75,41 доллара за баррель (+1,05%).

В мае и июне страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти на 1,3 млн баррелей в сутки, а на июль запланировали смягчение квот еще на 0,8 млн баррелей в день (включая отмену добровольного снижения добычи Саудовской Аравией).

В результате к августу на рынок вернется 40% нефти, изъятой в в прошлом году: суммарная квота снизится с 9,7 до 5,7 млн баррелей в день.
 
 
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Министерский мониторинговый комитет соберется вторично в пятницу, 2 июня.
 
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