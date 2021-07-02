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Заведующая столичного детсада трудоустроила фиктивного работника - возбуждено уголовное дело

02.07.2021 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска возбудила в отношении заведующей одного из столичных детских садов уголовное дело по факту хищения имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Такое процессуальное решение принято по результатам проверки, проведенной межведомственной рабочей группой.

По материалам дела заведующая детсада приняла на работу работника, который должен был заниматься комплексным обслуживанием и ремонтом здания. На деле женщина знала, что он не будет выполнять свои трудовые обязанности. Тем не менее, фиктивному работнику с августа 2017 года по май 2021-го начислены заработная плата и иные материальные выплаты в размере более Br10 тыс., которыми заведующая детским садом распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования во Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На деле женщина знала, что он не будет выполнять свои трудовые обязанности. Тем не менее, фиктивному работнику с августа 2017 года по май 2021-го начислены заработная...
 
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