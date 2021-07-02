Жителя Свислочского района приговорили к 1,5 года колонии за клевету на Президента

Источник материала: БелТА

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Свислочского района приговорили к лишению свободы за клевету в отношении Президента, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Свислочского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 56-летнего местного жителя. "В августе 2020 года во время встречи руководства Свислочского райисполкома с местным населением он в своем публичном выступлении высказывал бездоказательные, заведомо ложные, позорящие главу государства измышления, соединенные с обвинением в особо тяжком преступлении", - отметили в прокуратуре.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Свислочского района приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Мужчина заключен под стражу в зале суда.-0-